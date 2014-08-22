Опыт написания текстов с 2009 г., включая работу в рекламном агентстве и информационную поддержку мероприятий компаний разной направленности.
Высшее образование в области экономики нефтегазового сектора.
Свободное владение английским языком, ивритом.
Профессиональные навыки работы с инструментами MS Office, Adobe Photoshop.
Предлагаемые услуги:
- написание пресс-релизов;
- копирайтинг/рерайтинг;
- редактирование;
- ведение аккаунтов в соц.сетях;
- написание сценариев к рекламных видеороликам;
- перевод и адаптация англоязычных текстов.
Работа по ТЗ, проверка на любых антиплагиатных системах, гарантирую качество и соблюдение сроков.