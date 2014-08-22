Опыт написания текстов с 2009 г., включая работу в рекламном агентстве и информационную поддержку мероприятий компаний разной направленности.

Высшее образование в области экономики нефтегазового сектора.

Свободное владение английским языком, ивритом.

Профессиональные навыки работы с инструментами MS Office, Adobe Photoshop.

Предлагаемые услуги:

- написание пресс-релизов;

- копирайтинг/рерайтинг;

- редактирование;

- ведение аккаунтов в соц.сетях;

- написание сценариев к рекламных видеороликам;

- перевод и адаптация англоязычных текстов.

Работа по ТЗ, проверка на любых антиплагиатных системах, гарантирую качество и соблюдение сроков.