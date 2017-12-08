Профессиональная видеосъёмка и монтаж в любой точке мира.
В сфере видео производства уже 6 лет. Опыт работы в 20 странах мира по самым разным направлениям:
- рекламная, корпоративная видеосъёмка
- репортажная видеосъёмка
- видеосъёмка контента для YouTube - блогеров
- Travel LifeStyle
- семейная, свадебная видеосъёмка, лавстори.
Опыт работы и сотрудничества с такими компаниями, как IKEA, M.Видео, Leroy Merlin, Практики Управления, Arenas, Вкус&Цвет, Surf Discovery, BlissDom Property
В команде с такими командами видеографов, как Robert Balasko (Craotia), 3A Studio, DSHMotion.
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