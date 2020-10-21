Крутой дизайн на ровном месте 👌!

Здравствуйте, я Алексей! Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов более пяти лет. Так же занимаюсь созданием видео роликов, и различной 3d визуализацией.

WEB дизайн

Создаю уникальный контент для сайтов, векторная графика или создание высококачественных рендеров что-бы выделить вас среди конкурентов. Верстка пиксель перфект, адаптация на любых устройствах. Загрузка сайтов в PageSpeed Insights PC 95-100%, Mobail 90-100%.

3D графика

Я просто обожаю визуализировать идеи в cinema 4d. Я придерживаюсь фотореализма в своих работах но можно сделать как угодно. Я вам предложу много разных вариантов, от текстуры и до освещения прежде чем придем к финальному рендеру.

Я в сетях

instagram﻿

behance﻿

dribbble﻿

Мои сайт

allvisio.com

Предпочитаю созваниваться и обсуждать детали заказа.

Долгие переписки в течении дня может и хорошо, но это сильно затягивает процесс разработки и информация доносится не всегда точно. Так что, что-бы не было недопонимай нам лучше держать связь голосом любым удобным для вас способом;).