Перевод с/на английский (маркетинг, IT)

Образование:

2018 - Ульяновский государственный университет, Ульяновск

факультет Лингвистики и международного сотрудничества, Перевод и переводоведение

2009 - Ульяновский государственный университет, Ульяновск

факультет Культуры и Искусства, Филология : преподаватель русского языка как иностранного

Доп. образование: 2016 - курсы "SMM-Профессионал" - Smm2.ru, SMM-специалист

Знание языков:

Английский - продвинутый

Итальянский - средний

Немецкий - средний

Русский - родной

Обо мне:

Люблю иностранные языки и поэтому занимаюсь ими с удовольствием.

Личные качества: кропотливость, повышенное внимание к деталям, ответственность, постоянное

расширение кругозора по своим тематикам.

Участие в программе межкультурного обмена (Нидерланды, 1 год)