Образование:
2018 - Ульяновский государственный университет, Ульяновск
факультет Лингвистики и международного сотрудничества, Перевод и переводоведение
2009 - Ульяновский государственный университет, Ульяновск
факультет Культуры и Искусства, Филология : преподаватель русского языка как иностранного
Доп. образование: 2016 - курсы "SMM-Профессионал" - Smm2.ru, SMM-специалист
Знание языков:
Английский - продвинутый
Итальянский - средний
Немецкий - средний
Русский - родной
Обо мне:
Люблю иностранные языки и поэтому занимаюсь ими с удовольствием.
Личные качества: кропотливость, повышенное внимание к деталям, ответственность, постоянное
расширение кругозора по своим тематикам.
Участие в программе межкультурного обмена (Нидерланды, 1 год)