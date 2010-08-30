Алмазный инструмент от ООО "АлмазМаркет"

ООО «АлмазМаркет» – осуществляет поставки алмазного бурового, правящего, шлифовального, камнеобрабатывающего инструмента для отраслей промышленности, геологоразведки, камнеобработки и стройиндустрии. Гибкая ценовая политика. Оперативная обработка и исполнение любых заказов.

Наш ассортимент:

- алмазные буровые коронки 01А3, КС, 01КС, 02КС, 05КС, А4ДП, КАСК, К01-3, К04-3ССК, 02И3Г, 02И3-УМ, 28И3Г, 36И3Г, 31И3Г (аналог Т2 «Атлас Копко»), 23И3Г, 26И3Г, 27И3Г, 33И3Г, 34И3Г (аналог серии BQ, NQ, HQ, PQ), а также оригинальный инструмент BOART LONGYEAR, твердосплавные коронки СА4, 5, 6, СМ4, 5, 6, алмазные расширители РСА (d.46 – 151 мм), РСА 23П (BQ, NQ, HQ, PQ), башмаки обсадных труб, кернорватели и кольца (d.46 – 151 мм)

- алмазные карандаши, алмазные ролики, алмазные гребенки, зенкера (ЗАР) и др.специнструмент, алмазные бруски АПС-2, АПС-2С, АБПЛ, алмазные бруски ручные БАП, алмазы в оправах, иглы алмазные, резцы алмазные, наконечники НК-1, НП, НПМ, наконечники алмазные для выглаживания (выглаживатели)

- алмазные сегменты к отрезным кругам и кольцевым сверлам, алмазные кольцевые сверла по бетону/железобетону, алмазные бытовые сверла по бетону d.6 мм, 8 мм, алмазные подковообразные сверла по керамограниту d.6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, алмазные отрезные сегментные круги (d.250 - 3000 мм), алмазные отрезные круги (АОСК) для сухой резки (d.150 - 1200 мм), алмазные фрезы и франкфурты (шлифпластины) для шлифования бетона

- алмазные и эльборовые шлифовальные круги 12А2-45, 12А2-20, 1А1, 12R4 и др., а также шлифкруги для импортных заточных станков (аналоги по образцам или чертежам заказчика), алмазная паста.