almirawwork

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Калиева Альмира Адрес: г.Усть-Каменогорск, КазахстанТелефон:+7777 8544 522Skype: almirchik9005Email: [email protected]Социальныесети: https://vk.com/id246824466

http://instagram.com/almira9005/ Опыт удаленной работы: 1 Опыт личного помощника (обзвон, написаниеотзывов, рассылка, размещение объявлений, поиск информации, ведение деловой