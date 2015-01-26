almirawwork

Калиева Альмира Адрес: г.Усть-Каменогорск, КазахстанТелефон:+7777 8544 522Skype: almirchik9005Email: [email protected]Социальныесети: https://vk.com/id246824466
http://instagram.com/almira9005/ Опыт удаленной работы: 1 Опыт личного помощника (обзвон, написаниеотзывов, рассылка, размещение объявлений, поиск информации, ведение деловой
переписки, баннер, визитки)2 Создание Landing Page Образование:Высшее.Восточно - Казахстанский Гуманитарный Университет им. С. Аманжолова.Специальность - Государственное и местное управление. Профессиональные навыки: - Ответственностьк выполнению задания- Работа нарезультат- Быстраяобучаемость- ИнициативнаяЧто отличает меня от других?- всегдаонлайн, доступность- ответственнаяи разумная- творческиерешение задачи- куча идеи и постоянный энтузиазм Портфолио (ссылка):http://lp.stech.pro/reads/?ch=yt&utm_source=yt&utm_medium=video&utm_campaign=otzyvyhttp://mattress-dream.com.ua/