Макогон Александр Николаевич, г. Харьков.

E-mail: [email protected]

Телефоны: +38 (067) 720-87-85; +38 (057) 754-92-86

Построение в SolidWorks параметрических моделей изделий высокого уровня сложности по чертежам и эскизам заказчика, а также элементов формообразующей оснастки для последующего изготовления методами ЧПУ-фрезерования, электроэрозии и быстрого прототипирования.

Изготовление деталей оснастки на фрезерном станке с ЧПУ.

Образование: Радиотехнический факультет Харьковского авиационного института в 1994 году по специальности радиотехника. Диплом радиоинженера.

Опыт работы:

1988 - 1994 г.г. - инженер в научно-производственном центре «Синтал» при Харьковском авиационном институте. Участие в разработке и внедрении отдельных технологических этапов производства электронного медицинского оборудования, вопросы снабжения.

1994 - 2005 г.г. – период работы в одном из крупных развлекательных учреждений г. Харькова, где с 1998 г. занимал должность менеджера смены.

Декабрь 2005 – июнь 2007 г. – инженер-конструктор на харьковском заводе «Серп и молот». Обеспечение процесса изготовления формообразующих элементов для литейного производства с использованием средств САПР:

- построение параметрических моделей будущих изделий по чертежам и эскизам заказчика (SolidWorks);

- проектирование последовательности обработки заготовок на фрезерном станке ЧПУ (SolidCAM, PowerMILL);

- проектирование технологической оснастки.

Октябрь 2007 и до настоящего времени - инженер-конструктор в ООО «Проминтехпроект», г. Харьков. Моделирование компонентов и формирование сборок отдельных узлов нестандартного оборудования (SolidWorks).

P.S.: Ответственен, обучаем. Английский язык – на уровне чтения и перевода текстовой информации технического содержания.