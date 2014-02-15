Макогон Александр Николаевич, г. Харьков.
E-mail: [email protected]
Телефоны: +38 (067) 720-87-85; +38 (057) 754-92-86
Построение в SolidWorks параметрических моделей изделий высокого уровня сложности по чертежам и эскизам заказчика, а также элементов формообразующей оснастки для последующего изготовления методами ЧПУ-фрезерования, электроэрозии и быстрого прототипирования.
Изготовление деталей оснастки на фрезерном станке с ЧПУ.
Образование: Радиотехнический факультет Харьковского авиационного института в 1994 году по специальности радиотехника. Диплом радиоинженера.
Опыт работы:
1988 - 1994 г.г. - инженер в научно-производственном центре «Синтал» при Харьковском авиационном институте. Участие в разработке и внедрении отдельных технологических этапов производства электронного медицинского оборудования, вопросы снабжения.
1994 - 2005 г.г. – период работы в одном из крупных развлекательных учреждений г. Харькова, где с 1998 г. занимал должность менеджера смены.
Декабрь 2005 – июнь 2007 г. – инженер-конструктор на харьковском заводе «Серп и молот». Обеспечение процесса изготовления формообразующих элементов для литейного производства с использованием средств САПР:
- построение параметрических моделей будущих изделий по чертежам и эскизам заказчика (SolidWorks);
- проектирование последовательности обработки заготовок на фрезерном станке ЧПУ (SolidCAM, PowerMILL);
- проектирование технологической оснастки.
Октябрь 2007 и до настоящего времени - инженер-конструктор в ООО «Проминтехпроект», г. Харьков. Моделирование компонентов и формирование сборок отдельных узлов нестандартного оборудования (SolidWorks).
P.S.: Ответственен, обучаем. Английский язык – на уровне чтения и перевода текстовой информации технического содержания.
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