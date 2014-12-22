Технический перевод (английский). Звуковое, световое, видеооборудование, музыкальные инструменты.
1995 - окончил физико-математический лицей г.Чебоксары
1995-2000 - выпускник Самарской государственной экономической академии (красный диплом)
2002-2012 - старший менеджер/заместитель директора представительства крупной компании-дистрибьютера профессионального звукового и светового оборудования (A&T Trade - Музторг)
2012-2014 - заместитель ген. директора компании по прокату звукового, светового и видеооборудования
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