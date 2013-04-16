aloha_alena

Профессиональный переводчик англ-нем-рус, начинающий копирайтер/рерайтер
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Предоставляю следующие виды услуг:
1. Перевод 5 - 7 $ за 1000 символов без пробелов
2. Копирайтинг 2 - 4 $ за 1000 символов без пробелов
3. Рерайтинг 1 -2 $ за 1000 символов без пробелов
4. Написание курсовых и рефератов по лингвистике (цена сдельная)
Работы выполняю качественно и быстро.
Контакт через e-mail, ICQ, Skype, телефон (смс, звонки)
Оплата принимается через WebMoney - WMZ>WMR>WMU
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Обращайтесь, я готова вам помочь!
Алёна
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