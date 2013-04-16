aloha_alena

Алёна aloha_alena

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Профессиональный переводчик англ-нем-рус, начинающий копирайтер/рерайтер

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Предоставляю следующие виды услуг:

1. Перевод 5 - 7 $ за 1000 символов без пробелов

2. Копирайтинг 2 - 4 $ за 1000 символов без пробелов

3. Рерайтинг 1 -2 $ за 1000 символов без пробелов

4. Написание курсовых и рефератов по лингвистике (цена сдельная)

Работы выполняю качественно и быстро.

Контакт через e-mail, ICQ, Skype, телефон (смс, звонки)

Оплата принимается через WebMoney - WMZ>WMR>WMU

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Обращайтесь, я готова вам помочь!

Алёна