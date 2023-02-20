Web Разработчик

Доброго времени суток!



Серьёзно отношусь к поставленным задачам и обговоренным срокам. Готов к влиться в интересный проект. Готов к командной работе. Люблю решать нестандартные задачи.



Опыт работы программистом 3 года.

На этом сайте я оказываю следующие услуги:

1. Создание и доработка сайтов на Wordpress

2. Программирование на PHP, JavaScript, TypeScript

3. Создание SPA на Angular

4. Скрипты на Python

6. Настройка VPS/VDS и выгрузка сайта на сервер

6. Установка и настройка SSL



Скорее всего, я уже решал подобную задачу, которую нужно решить вам. А если еще нет, то в 99% случаев смогу в ней разобраться!