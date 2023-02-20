Web Разработчик
Доброго времени суток!
Серьёзно отношусь к поставленным задачам и обговоренным срокам. Готов к влиться в интересный проект. Готов к командной работе. Люблю решать нестандартные задачи.
Опыт работы программистом 3 года.
На этом сайте я оказываю следующие услуги:
1. Создание и доработка сайтов на Wordpress
2. Программирование на PHP, JavaScript, TypeScript
3. Создание SPA на Angular
4. Скрипты на Python
6. Настройка VPS/VDS и выгрузка сайта на сервер
6. Установка и настройка SSL
Скорее всего, я уже решал подобную задачу, которую нужно решить вам. А если еще нет, то в 99% случаев смогу в ней разобраться!