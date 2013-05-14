Образование
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского
филологический/русский язык и литература, Диплом о высшем образовании (1998)
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
аспирантура при кафедре литературы, специальность "Русская литература" (2007)
Март 1997 — Апрель 1998
Общеобразовательная школа № 25 г. Калуги — Образовательные учреждения
учитель русского языка и литературы
Русский язык и литература в пятых, шестых, седьмых и одиннадцатых классах.
Ноябрь 1998 — по настоящее время
Калужское епархиальное управление, Издательский отдел (eparhia-kaluga.ru/) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
редактор, корректор
Земля Калужская - земля святая. Олма-Пресс, 2003 (совместный проект).
http://vk.com/topic-6984508_16318668
http://www.worldcat.org/title/zemlja-kaluzskaja-zemlja-svjataja-sbornik/oclc/644278838
Климент (Капалин), митрополит. В стране святых воспоминаний. Издательство Калужской духовной семинарии, 2004.
http://eparhia-kaluga.ru/images/pdf/egypt.pdf
Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. ОЛМА Медиа Групп, 2009 (совместный проект).
http://www.kniga.ru/books/444299
Богословско-исторический сборник Калужской духовной семинарии - ежегодное научное периодическое издание, выпускается с 2003 года.
http://kaluga.4px.ru/video/foto.html
Март 2004 — по настоящее время
Калужская духовная семинария — Образовательные учреждения
русский язык и культура речи, преподаватель
работа с разновозрастной аудиторией;
адаптирование материала с учетом специфики аудитории;
собственные наработки в области узко-специальной лексики;
обучение владению терминологией, основам делопроизводства;
обучение работе с аудиторией;
развитие письменной и устной речи;
индивидуальное обучение (иностранные студенты).
Сентябрь 2008 — Сентябрь 2009
Идеи бизнеса Сергея Абрамяна (homebiz.ru/) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
редактор
Редактирование контента (литературная обработка материалов, загружаемых на сайт), рерайт.
Апрель 2010 — Декабрь 2011
Имидж-медиа, Издательский дом (Москва, www.metportal.ru) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
корректор, лит. корректор
Корректорская и частично литературная правка материалов для журналов: «Управление магазином», «Рекламодатель: теория и практика», «Управление сбытом», - а также для альманахов.
Сентябрь 2011 — по настоящее время
Графика-М (Москва, www.grafica-m.ru/)
Корректор
Проверка макетов перед сдачей в производство:
- на грамотность;
- на соответствие техническим требованиям и ГОСТ;
- на соответствие техзаданию заказчика.