Редактор, корректор, стаж работы - 15 лет.

Образование

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского

филологический/русский язык и литература, Диплом о высшем образовании (1998)

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

аспирантура при кафедре литературы, специальность "Русская литература" (2007)

Март 1997 — Апрель 1998

Общеобразовательная школа № 25 г. Калуги — Образовательные учреждения

учитель русского языка и литературы

Русский язык и литература в пятых, шестых, седьмых и одиннадцатых классах.

Ноябрь 1998 — по настоящее время

Калужское епархиальное управление, Издательский отдел (eparhia-kaluga.ru/) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

редактор, корректор

Земля Калужская - земля святая. Олма-Пресс, 2003 (совместный проект).

http://vk.com/topic-6984508_16318668

http://www.worldcat.org/title/zemlja-kaluzskaja-zemlja-svjataja-sbornik/oclc/644278838

Климент (Капалин), митрополит. В стране святых воспоминаний. Издательство Калужской духовной семинарии, 2004.

http://eparhia-kaluga.ru/images/pdf/egypt.pdf

Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. ОЛМА Медиа Групп, 2009 (совместный проект).

http://www.kniga.ru/books/444299

Богословско-исторический сборник Калужской духовной семинарии - ежегодное научное периодическое издание, выпускается с 2003 года.

http://kaluga.4px.ru/video/foto.html

Март 2004 — по настоящее время

Калужская духовная семинария — Образовательные учреждения

русский язык и культура речи, преподаватель

работа с разновозрастной аудиторией;

адаптирование материала с учетом специфики аудитории;

собственные наработки в области узко-специальной лексики;

обучение владению терминологией, основам делопроизводства;

обучение работе с аудиторией;

развитие письменной и устной речи;

индивидуальное обучение (иностранные студенты).

Сентябрь 2008 — Сентябрь 2009

Идеи бизнеса Сергея Абрамяна (homebiz.ru/) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

редактор

Редактирование контента (литературная обработка материалов, загружаемых на сайт), рерайт.

Апрель 2010 — Декабрь 2011

Имидж-медиа, Издательский дом (Москва, www.metportal.ru) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

корректор, лит. корректор

Корректорская и частично литературная правка материалов для журналов: «Управление магазином», «Рекламодатель: теория и практика», «Управление сбытом», - а также для альманахов.

Сентябрь 2011 — по настоящее время

Графика-М (Москва, www.grafica-m.ru/)

Корректор

Проверка макетов перед сдачей в производство:

- на грамотность;

- на соответствие техническим требованиям и ГОСТ;

- на соответствие техзаданию заказчика.