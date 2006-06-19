Сайт: sibsalsa.ru. На сайте сейчас установленна Gallery 2.1 (раздел Фото) и phpbb2 (раздел Форум). Требуется чтобы все зарегистрированные пользователи форума могли оставлять комментарии к фотографиям на примере того как это сделано вконтакте. Анонимные комментарии допускаться ...
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать приложение позволяющее использовать Nokia 6600 slide как веб камеру, подключив телефон к компьютеру через USB кабель. К сожалению, существующая mobiolawebcam не работает под S40.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сразу оговорюсь, просьба откликаться только тем кто готов взяться за работу сразу же и выполнить ее в короткие сроки. До этого брал на этот проект человека здесь же, который пропал. Не хотелось бы повторения опыта. Итак, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
КОРОТКО: Есть сайт allspo.ru (доступ по паролю: spo42235 / a1216) на котором идет постоянное обновление предложений от туроператоров (СПО). Задача: сканировать эти СПО по заданным критериям и загружать избранные в MySQL. ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ: 1. Нужен раздел ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Коротко: Есть новый форум на базе phpBB 2.0.23. Задача - создать инструмент позволяющий админу легко копировать вручную ветки с других форумов других сайтов, создавать новых пользователей форума, создавать сообщения и ответы от имени различных пользователей ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Коротко: Есть сайт allspo.ru доступ к данным на котором открыт по подписке (login: spo42235 / pwd: a1216). Задача: написать скрипт, который бы сканировал заданные страницы (например, http://allspo.ru/main/last_spo/?country=12&operator=&type=&days=2&_ps=200) и копировал данные из таблицы с резулататами ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть новый форум на базе phpbb. Задача - создать инструмент позволяющий админу легко создавать новых пользователей форума, создавать сообщения и ответы от имени различных пользователей форума. Примерный интерфейс должен быть такой: [выбрать категорию форума] [ввести сообщение #1] ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создать сайт на основе одного шаблона Template Monster (http://osc.template-help.com/9971/index.php). Самого шаблона у меня нет, но это особо и не требуется так как вся начинка магазина должна будет работать на основе Premium. То есть ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт17 лет назад
Для создания книжного магазина требуется полная информационная база книг (например CD-ROM Книжной Палаты "Книги в наличии и печати) - название, автор, издательство, ISBN и т.д. Так же требуется база сканов обложек книг.Поиск информации6 заявокЗакрыт17 лет назад
Куплю полнофункциональный Shop-Script Premium. К нему требуется организация и оптимизация расширенного поиска по каталогу из 100,000 наименований. За основу берется ozon. Задача - создать поиск и показ результатов поиска так же как это выглядит на ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт17 лет назад
Ведется работа над разработкой книжного магазина. В настоящий момент есть потребность организовать работу с базой товара, организовать поиск по этой базе, и возможность подключить корзину. За основу берется ozon. Поиск и корзина будут затем вставлены ...Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт18 лет назад