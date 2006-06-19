alosito

Гость alosito

 
NaN летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интегрирование Gallery в phpbb

    Сайт: sibsalsa.ru. На сайте сейчас установленна Gallery 2.1 (раздел Фото) и phpbb2 (раздел Форум). Требуется чтобы все зарегистрированные пользователи форума могли оставлять комментарии к фотографиям на примере того как это сделано вконтакте. Анонимные комментарии допускаться ...

    PHP
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Использование Nokia 6600 slide как web

    Требуется написать приложение позволяющее использовать Nokia 6600 slide как веб камеру, подключив телефон к компьютеру через USB кабель. К сожалению, существующая mobiolawebcam не работает под S40.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Mod для phpbb для наполнения форума

    Сразу оговорюсь, просьба откликаться только тем кто готов взяться за работу сразу же и выполнить ее в короткие сроки. До этого брал на этот проект человека здесь же, который пропал. Не хотелось бы повторения опыта. Итак, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сканирование чужого сайта

    КОРОТКО: Есть сайт allspo.ru (доступ по паролю: spo42235 / a1216) на котором идет постоянное обновление предложений от туроператоров (СПО). Задача: сканировать эти СПО по заданным критериям и загружать избранные в MySQL. ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ: 1. Нужен раздел ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт/mod для наполнения форума

    Коротко: Есть новый форум на базе phpBB 2.0.23. Задача - создать инструмент позволяющий админу легко копировать вручную ветки с других форумов других сайтов, создавать новых пользователей форума, создавать сообщения и ответы от имени различных пользователей ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сканирование сайта

    Коротко: Есть сайт allspo.ru доступ к данным на котором открыт по подписке (login: spo42235 / pwd: a1216). Задача: написать скрипт, который бы сканировал заданные страницы (например, http://allspo.ru/main/last_spo/?country=12&amp;operator=&amp;type=&amp;days=2&amp;_ps=200) и копировал данные из таблицы с резулататами ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт/mod для наполнения форума

    Есть новый форум на базе phpbb. Задача - создать инструмент позволяющий админу легко создавать новых пользователей форума, создавать сообщения и ответы от имени различных пользователей форума. Примерный интерфейс должен быть такой: [выбрать категорию форума] [ввести сообщение #1] ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Книжный магазин на основе Shop-Script и Template Monster

    Требуется создать сайт на основе одного шаблона Template Monster (http://osc.template-help.com/9971/index.php). Самого шаблона у меня нет, но это особо и не требуется так как вся начинка магазина должна будет работать на основе Premium. То есть ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна база данных книг (например Книжной Палаты)

    Для создания книжного магазина требуется полная информационная база книг (например CD-ROM Книжной Палаты "Книги в наличии и печати) - название, автор, издательство, ISBN и т.д. Так же требуется база сканов обложек книг.

    Поиск информации6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Адаптация Shop-Script под книжный магазин

    Куплю полнофункциональный Shop-Script Premium. К нему требуется организация и оптимизация расширенного поиска по каталогу из 100,000 наименований. За основу берется ozon. Задача - создать поиск и показ результатов поиска так же как это выглядит на ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск по 100,000 позициям + корзина

    Ведется работа над разработкой книжного магазина. В настоящий момент есть потребность организовать работу с базой товара, организовать поиск по этой базе, и возможность подключить корзину. За основу берется ozon. Поиск и корзина будут затем вставлены ...

    MySQL
    Дизайн интерфейсов и игр11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад