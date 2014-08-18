Специализация: рерайт (глубокий), копирайт, проверка текстов на грамотность, стилистическая обработка и коррекция чужих текстов.

Опыт работы: 3 года, администратор и редактор сайта, автор.

Имею возможность находиться в интернете большую часть дня, полную неделю.

Пунктуальность, ответственность, работоспособность, безупречная грамотность. К качеству работы отношусь очень щепетильно, создаю читабельные тексты. Могу писать практически на любую тему - эрудирована и образована, если в чем-то разбираюсь слабо - стараюсь найти обучающую информацию.

Образование – высшее техническое, но писать могу на любую тему.

3 года практики в рерайте и копирайте, 1,5 года - в наполнении сайтов, работа автором, модератором, корректором.

Много работала на игровых и лотерейных сайтах, хорошо разбираюсь в тематике.

Ссылки на статьи (заказные):

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ru&q=cache:-wQ86fn_5yEJ:http://professionalkazino.com/blekdzhek/%2B%22%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%B2+Blackjack+%D0%A3+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2%22+OR+%22%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%22&gbv=1&filter=0&ct=clnk

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И еще с полсотни подобных ссылок.