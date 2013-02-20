"art 25 web studio" необычная веб-студия. Мы занимаемся нетипичными проектами. Наша команда имеет потенциал и серьезный опыт по созданию эксклюзивного дизайна, сложных интерактивных flash-роликов, нестандартного программного обеспечения для сайтов.

"art 25 web studio" сложившаяся команда профессиональных программистов, дизайнеров и специалистов по продвижению. Наша группа образовалась недавно, однако многолетний опыт работы наших специалистов в известных веб-студиях позволил аккумулировать наработки и лучшие идеи в одной компании.

"art 25 web studio" яркий пример Новой организационной схемы "Виртуальное предприятие", в связи с этим, юридический адрес предприятия - Российская сеть интернет. Все вопросы с клиентами решаются четез электронную почту или по телефону. Оплата производится через любое отделение Сбербанка РФ, по факту выполненной работы. Не бойтесь иновационного развития!