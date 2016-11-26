Вся полиграфия

Стаж более 15 лет.

Владею Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress.

Оказываю услуги по полиграфической вёрстке, составлению коллажей.

Услуги по дизайну презентационной полиграфии.

Опыт работы в сфере полиграфического дизайна - 16 лет. Основная специализация – полиграфическая вёрстка, логотипы, коллажи.

Обращайтесь ко мне, если вам нужна разработка: логотипа, носителей фирменного стиля, дизайн-макетов журналов, постеров, полиграфических материалов.

Схема работы со мной (на примере проекта по разработке лого):

1. Выбор на проект только после предоставления мной первых удовлетворяющих вас эскизов.

2. Предоставление заказчику на выбор 2-3 варианта разностилевых логотипов (по срокам 2-3 дня). К дизайну журналов и проч. данное правило не относится - в этом случае я предоставляю сначала один вариант, если не подходит - второй, и т.д.

3. Доработка наиболее понравившегося варианта (1-2 дня)

4. Окончательное утверждение логотипа.

5. Оплата

6. Получение исходников.

Ошибки заказчиков в работе со мной, которых по возможности следует избегать. Ознакомьтесь, пожалуйста, если вы хотите сделать у меня заказ:

1. Я принимаю только(!) электронную валюту - ЯндексДеньги или Вебмани. Не нужно предлагать мне положить деньги на телефон, или где-то встретиться для оплаты наличкой.

2. Я четко разделяю обычную работу и удаленную, поэтому не стоит просить у меня телефон или настаивать на личной встрече. Общение с удаленными заказчиками я осуществляю исключительно посредством указанных мною координат.

3. Комиссию за совершение электронного платежа вы оплачиваете сами. То есть если изначально нами была оговорена сумма 100$, на мой счет должно поступить именно 100$, а не 98,16$.

4. Если оплата не поступает в течение трех дней с момента окончательного утверждения логотипа, без объяснения причин - я прекращаю сотрудничество.

5. Если на то, чтобы посмотреть присланные мной логотипы/сделать комментарии/выбрать наиболее подходящий лого, Вам нужно 5-7 дней, лучше ко мне не обращаться. По опыту могу сказать - чтобы просмотреть работы и определиться с выбором, зачастую достаточно 30 минут. Я предпочитаю работать с быстромыслящими заказчиками:)

5. Я всегда высылаю достаточно крупные превьюшки логотипов, но каждую защищаю водяными знаками. Я не снимаю водяные знаки до оплаты.

6. Иногда может получиться так, что в итоге тот самый вариант не найден (не подходят идеи или стиль исполнения). В этом случае заказчик оплачивает 15% от суммы (я думаю, что имею право попросить небольшую компенсацию за свой труд и время, тем более что я всегда выкладываюсь полностью при работе над проектом).

Я не работаю наугад, рабочий процесс всегда начинается с предпроектного анализа, а результат всегда призван решать задачи моего клиента. Тем не менее, я имею свой ярко выраженный стиль, и если он близок вам, можете смело ко мне обращаться - я уверен, что мы сработаемся!:)

С уважением, Александр.