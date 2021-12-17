Таргетолог / Реклама в Инстаграм

Ответственный; спокойный; обладаю способностью генерировать интересные идеи; разумно подхожу к поставленным задачам; обладаю чётким и ясным восприятием информаций, событий,

постановке и реализации задач разного уровня; развитые аналитические и творческие

способности; легко нахожу общий язык в общении.

Высокий уровень обучаемости, пунктуальный.

Активно занимаюсь развитием личности.

Интересуюсь дизайном и развитием производств современной одежды.

Постоянно обучаюсь и прохожу курсы по расширению навыков и способностей в разных сферах.

Посещаю тренажерный зал, интересны такие виды спорта, как футбол, баскетбол, боевые

искусства. Ежедневное вождение автомобиля.