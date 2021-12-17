Таргетолог / Реклама в Инстаграм
Ответственный; спокойный; обладаю способностью генерировать интересные идеи; разумно подхожу к поставленным задачам; обладаю чётким и ясным восприятием информаций, событий,
постановке и реализации задач разного уровня; развитые аналитические и творческие
способности; легко нахожу общий язык в общении.
Высокий уровень обучаемости, пунктуальный.
Активно занимаюсь развитием личности.
Интересуюсь дизайном и развитием производств современной одежды.
Постоянно обучаюсь и прохожу курсы по расширению навыков и способностей в разных сферах.
Посещаю тренажерный зал, интересны такие виды спорта, как футбол, баскетбол, боевые
искусства. Ежедневное вождение автомобиля.
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