alpitechukgmail

Финансовый консалтингдля действующего бизнеса - разработка Бизнес-плана для получения кредита и
инвестиций от западных инвесторов.Антикризисноепланирование - Аудит убыточных предприятий/бизнеса. Развитие новых направлений.
Создание доходных активов. ВЭД – требования межд.стандартов к созданию продукта, ТМ, требования к поставщикам, производству,
стратегия продаж, анализ рисков, рынки и вывод продукта. (только продукты
питания и напитки с добавленной стоимостью, не сырье); Все консультацииплатные.
Наставничество длястарапов - бесплатный коучинг по дням 2-4 суббота месяца.Практический опыт,более 15 лет работы в западных компаниях: "Siemens AG", "VOEST
ALPINE Industrieanlagenbau" GmbH, "Trans Commodities" Inc,
"Magnesium" Inc;Управление компаниями икомандами в области ВЭД.Инвестиционныйконсалтинг и анализ проектов (более 3000), опыт более 7 лет.
Все запросы направлятьв месенджеры FB, LinkedIn, или WhatsApp/Viber.По телефонуконсультации не практикуем.
https://www.linkedin.com/in/alexander-petrushko-09a518158/
Всем процветания!