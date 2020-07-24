alpitechukgmail

Бизнес-план для банков и инвестора

Финансовый консалтингдля действующего бизнеса - разработка Бизнес-плана для получения кредита и

инвестиций от западных инвесторов.Антикризисноепланирование - Аудит убыточных предприятий/бизнеса. Развитие новых направлений.

Создание доходных активов. ВЭД – требования межд.стандартов к созданию продукта, ТМ, требования к поставщикам, производству,

стратегия продаж, анализ рисков, рынки и вывод продукта. (только продукты

питания и напитки с добавленной стоимостью, не сырье); Все консультацииплатные.

Наставничество длястарапов - бесплатный коучинг по дням 2-4 суббота месяца.Практический опыт,более 15 лет работы в западных компаниях: "Siemens AG", "VOEST

ALPINE Industrieanlagenbau" GmbH, "Trans Commodities" Inc,

"Magnesium" Inc;Управление компаниями икомандами в области ВЭД.Инвестиционныйконсалтинг и анализ проектов (более 3000), опыт более 7 лет.

Все запросы направлятьв месенджеры FB, LinkedIn, или WhatsApp/Viber.По телефонуконсультации не практикуем.

https://www.linkedin.com/in/alexander-petrushko-09a518158/

Всем процветания!