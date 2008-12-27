Переводчик

Знание английского и французского языков. Врожденная грамотность. Работаю очень быстро и качественно. (слепой десятипальцевый метод печати). Имею опыт работы профессиональным переводчиком (технический перевод, инструкции к станкам). С удовольствием возьмусь за работу. Живу в Москве, Юго-Западная.