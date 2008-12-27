Алеся Постникова alpostnikovaalpostnikova
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Переводчик
Знание английского и французского языков. Врожденная грамотность. Работаю очень быстро и качественно. (слепой десятипальцевый метод печати). Имею опыт работы профессиональным переводчиком (технический перевод, инструкции к станкам). С удовольствием возьмусь за работу. Живу в Москве, Юго-Западная.
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Портфолио
- Перевод статьи из Таймс о птичьем гриппе154 просмотра
- Научно-популярный текст144 просмотра
- Перевод контракта о представительстве502 просмотра