alpysbaevaa3

Перепечатка текста. Вывод информаций с картинок, аудио, видео и других источников.

Занимаюсь перепечаткой текста с любого носителя. Вывод информаций с картинок, аудио, видео и других источников. Перепечатка текста, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информаций с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информаций с предоставленных графических файлов в текстовый документ, печать текста с отсканированных документов.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Что нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их.