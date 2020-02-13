Frontend разработчик
Добрый день.
Я - фронтенд программист и очень люблю свою работу :)
Могу предложить вам качественное выполнение заказа в согласованные сроки, я очень внимательна к мелочам и готова все свое внимание уделить вашему заказу. Я люблю React и JavaScript, но мне также очень нравится и верстка, я внимательно подбираю теги. чтобы они были максимально семантичны, и различные валидаторы это подтверждают :)
Мой профиль на github: https://github.com/Alqanar
Последние пару месяцев я работала на gitLab, кроме того последние проекты защищены соглашением, поэтому я, к сожалению, не могу их вам показать.
Технические навыки:
- HTML5, CSS3;
- LESS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin, cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Safari и др.;
- Резиновая верстка;
- Тестирование верстки;
- JavaScript, ES6+, Vanilla / React (в т.ч. React Hooks);
- TypeScript;
- Redux, Redux Saga;
Действие аккаунта приостановлено!