Frontend разработчик

Добрый день.

Я - фронтенд программист и очень люблю свою работу :)

Могу предложить вам качественное выполнение заказа в согласованные сроки, я очень внимательна к мелочам и готова все свое внимание уделить вашему заказу. Я люблю React и JavaScript, но мне также очень нравится и верстка, я внимательно подбираю теги. чтобы они были максимально семантичны, и различные валидаторы это подтверждают :)

Мой профиль на github: https://github.com/Alqanar

Последние пару месяцев я работала на gitLab, кроме того последние проекты защищены соглашением, поэтому я, к сожалению, не могу их вам показать.

Технические навыки:

HTML5, CSS3;

LESS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin, cleanCSS, uglify и др.;

Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Safari и др.;

Резиновая верстка;

Тестирование верстки;

JavaScript, ES6+, Vanilla / React (в т.ч. React Hooks);

TypeScript;

Redux, Redux Saga;

Рада предложить вам свои услуги и очень жду скорейшего сотрудничества с вами