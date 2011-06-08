alrg

Алексей Степанов alrg

 
41 годРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
2d art, concept art, illustration

Предпочитаю фуллтайм или парт-тайм в интересных игровых проектах. Желательно удаленка. С 2016 года опыт в геймдеве. 

Пишите, если я возьмусь за ваш проект - гарантирую высшее качество и сроки.

Мои скиллы:

- Концепт арт персонажей

- игровые объекты, иконки

- иллюстрация

- бэкграунды

[email protected]

skype: thelayers

telegram @stepalexey

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Отзывы заказчиков
lukinsv
Сергей 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта разработчика ПО
Отлично! Сделал так, как было мной задумано. На мой взгляд, достаточно сложно было понять мои мысли, но Алексею это удалось! Спасибо за выполненную работу!
Только положительные эмоции от работы с Сергеем. Достигли полнейшего взаимопонимания и довольно быстро реализовали серьезный проект! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $40от 4 часов
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