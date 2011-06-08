2d art, concept art, illustration
Предпочитаю фуллтайм или парт-тайм в интересных игровых проектах. Желательно удаленка. С 2016 года опыт в геймдеве.
Пишите, если я возьмусь за ваш проект - гарантирую высшее качество и сроки.
Мои скиллы:
- Концепт арт персонажей
- игровые объекты, иконки
- иллюстрация
- бэкграунды
skype: thelayers
telegram @stepalexey
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Портфолио
- Разработка образа и стиля для героя игры128 просмотров
- Арт для мобилки117 просмотров
- Персонаж для сплэша124 просмотра
- Заставка для мобильной игры123 просмотра
- Арена для мобилки70 просмотров
- Мобы для мобильной рпг91 просмотр
- Мобы для мобильной рпг86 просмотров
- Арт для стартэкрана мобилки (про блоггера Габара)70 просмотров
- Арена для мобилки65 просмотров
- Концепт скаута-подрывника93 просмотра
- Древо (концепт)93 просмотра
- Мобы для игры про вирусы80 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
13 лет назад
Отлично! Сделал так, как было мной задумано. На мой взгляд, достаточно сложно было понять мои мысли, но Алексею это удалось! Спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв
Только положительные эмоции от работы с Сергеем. Достигли полнейшего взаимопонимания и довольно быстро реализовали серьезный проект! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $40от 4 часов
нет рейтинга