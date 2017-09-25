Быстрый и качественный монтаж видео: свадебные фильмы, юбилеи, видеоклипы, телепередачи и тп. Опыт работы - более 10 лет.

Быстрый и качественный монтаж любого видео. Делаю по вашему ТЗ. Если его нет, подсказываю, как сделать лучше (бесплатно). Пример: срок изготовления свадебного фильма с продолжительностью исходного материала до 4 часов - 7 дней.

Срок изготовления любого клипа - 3-4 дня.

Работаю с многокамерной съемкой. Приходилось работать с 4-мя камерами одновременно.

Работаю в adobe premiere, adobe audition, photoshop и тд.

Работа удаленная, оплата через вебмани.