alscript

Гость alscript

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
nointegro
Дмитрий 
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$200
10 баллов
17 лет назад
Дизайн-макет сайта автоматического обменника валют
Адекватный человек. Знает чего хочет и может это сформулировать. Приятно работать.
Сделано быстро, в нескольких вариантах и на хорошем проф. уровне. Корректировки и пожелания (их было немало в виду отсутствия детального ТЗ) - почти в режиме он-лайн и тоже в нескольких вариантах. Отличные впечатления от работы с Дмитрием!
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