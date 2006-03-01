$250
Нужен дизайн-макет сайта автообменника валют. Нужен довольно срочно. Техзадание здесь - http://www.sinapex.com/ex
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
17 лет назад
Нужен дизайн-макет сайта автообменника валют. Нужен довольно срочно. Техзадание здесь - http://www.sinapex.com/ex
Нужен простой дизайн сайта-каталога - аналог helpers.ru fotografico.ru cookers.ru итд. Требуется шапка, цветовая схема для таблиц, может кнопки. Верстка не нужна. Таких макетов на определенную тему надо делать примерно по 2 в неделю. Макс цена за ...
Нужны каталоги с сайтов http://avallonltd.com и http://yamahamusic.org: производитель - наименование - фото - описание - цена Каталог, на ваше усмотрение, можно представить в файлах (формат csv, xls или sql) или заносить сразу в базу через веб-форму. Фото ...