Сделано быстро, в нескольких вариантах и на хорошем проф. уровне. Корректировки и пожелания (их было немало в виду отсутствия детального ТЗ) - почти в режиме он-лайн и тоже в нескольких вариантах. Отличные впечатления от работы с Дмитрием!