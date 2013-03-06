alshinkareff

Профессионально владею HTML, CSS, MySQL. Кроссбраузерная вёрстка.

Образование:

Краснодарский Колледж Электронного Приборостроения

Автоматизированные Системы Обработки Информации и Управления, Техник / Программист

Год окончания: 2012

Повышение квалификации:

Оператор электронно-вычислительных машин

Год окончания: 2011

Компьютерными технологиями начал увлекаться с 12-ти лет. Разбирал, собирал компьютеры и его комплектующие.

Когда, сам не ожидая, выучил всю структуру работы ПК, начал плотно заниматься веб-технологиями.

На сегодняшний день профессионально владею: HTML, CSS, MySQL.

Есть уверенные навыки в области JS, PHP.

Полностью знаю WordPress. Создаю / редактирую шаблоны к нему.

Мне нравится то, что я делаю. Не боюсь встречаться с трудностями в своей работе и не останавливаюсь на достигнутом. С каждым разом всё больше повышаю профессиональные навыки.

На данном этапе жизни занимаюсь созданием сайтов на WordPress, а также без каких-либо движков (только html, css, js). С программированием на JS работаю поверхностно. Верстать - это моё.