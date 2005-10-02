Сведение и Мастеринг / Работaю c аpтиcтами с 2017 годa! 🤝

Работaю c аpтиcтами с 2017 годa! 🤝 Oкончил музыкальную «онлaйн-шкoлу» «MUSICНЕАDS» от Kонcтaнтина Maтафoнoвa пo нaпpавлeниям (Mаcтeрство звукoзaпиcи, Cвeдeниe и мастeринг).🎚 Создадим для вас звук, который сделает звучание песен эталонным! Так-же помогу придумать мотив и отправить вам варианты исполнения для вашего трека и если попросите помочь с придумыванием строчек для трека! 🔥



Опыт студийной работы 4 года. Работал на различных студиях в городе Санкт-Петербурга. Начинал с помощника. Потом начал уже работать Звукорежиссером. Имею опыт работы с записью хоров и живых инструментов, а так-же работал с Музыкальной школой Виртуозы СПб. Самая основная программа Fl studio, также программой свожу в программах Logic и Abletone. В FL знаю все что нужно для (Записи, Сведения, Мастеринга и саунд-дизайна). Играть на инструментах не умею. Все делаю на слух. Я делаю хороший звук. Понятное дело что нужно в любом случае всегда нужно развиваться и стремиться быть лучшем в своем деле. Умею работать с различным оборудованием как бюджетного класса так и премиум (по типу приампов от гуди флай и компрессоров SSL до бюджетной карты беренжер.)



Неважно на какой микрофон вы записывали свой трек, важно то как вы реализовали это!