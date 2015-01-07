Интернет-маркетинг

Дизайн и верстка сайтов любой сложности;

Продвижение проектов в социальных медиа;

Разработка стратегий присутствия в соцсетях (Social Media Marketing);

Отличное понимание работы социальных сетей, соц. медиа, принципов построения сообществ, ранжирования в соц. сетях;

Создание, поддержка и продвижение групп во всех социальных сетях;

Подготовка материалов (тексты, фото, видео, аудио) для размещения в социальных сетях;

Написание и размещение пресс-релизов, статей на популярных тематических порталах;

Скрытая реклама, вирусная реклама: постинг на форумах, в блогах, каталогах;

Модерация и информационное сопровождение персональных групп компании в соц. сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter, Google +, Youtube);

Проведение конкурсов, акций, стимулирующих мероприятий;

Таргетированная реклама и реклама на страницах популярных тематических страницах сайтов, работа с лидерами мнений, мониторинг рунета и социальных медиа;

Разработка про активностей, реализация кросс-промо активностей с партнерами;

Ведение PR и рекламных проектов компании в Интернете.

Поиск, написание и подготовка материалов (новостных текстов, иллюстраций, опросов, анонсов акций) для групп в соц. сетях.

Увеличение количества посетителей, подписчиков корпоративных групп в социальных сетях и пабликов;

Анализ эффективности SMM-продвижения;

Анализ рынка и деятельности конкурентов;

Мониторинг информационного поля в SMM;

Отличное владение прицепами аналитической работы;

Знание особенности верстки и оформления страниц в соц. сетях;

Формирование ежемесячного сводного отчета по всем площадкам: отзывы, чек-ины, рейтинги, статистика.

Креативность, нестандартное мышление и подход к выполнению задач;

Инициативность;

Грамотная письменная и устная речь;

Понимание и практические навыки работы в SMM: социальные сети, форумы, профессиональные сообщества;

Успешный опыт создания и продвижения рекламных компаний в соц. сетях;

Навыки работы с большим объемом информации;

Отличное понимание маркетинга, коммерческих бизнес процессов, работы с брендом (включая зонтичные группы);

Дополнительно (по договоренности возможны дополнительные виды сотрудничества)