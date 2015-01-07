Дизайн и верстка сайтов любой сложности;
Продвижение проектов в социальных медиа;
Разработка стратегий присутствия в соцсетях (Social Media Marketing);
Отличное понимание работы социальных сетей, соц. медиа, принципов построения сообществ, ранжирования в соц. сетях;
Создание, поддержка и продвижение групп во всех социальных сетях;
Подготовка материалов (тексты, фото, видео, аудио) для размещения в социальных сетях;
Написание и размещение пресс-релизов, статей на популярных тематических порталах;
Скрытая реклама, вирусная реклама: постинг на форумах, в блогах, каталогах;
Модерация и информационное сопровождение персональных групп компании в соц. сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter, Google +, Youtube);
Проведение конкурсов, акций, стимулирующих мероприятий;
Таргетированная реклама и реклама на страницах популярных тематических страницах сайтов, работа с лидерами мнений, мониторинг рунета и социальных медиа;
Разработка про активностей, реализация кросс-промо активностей с партнерами;
Ведение PR и рекламных проектов компании в Интернете.
Поиск, написание и подготовка материалов (новостных текстов, иллюстраций, опросов, анонсов акций) для групп в соц. сетях.
Увеличение количества посетителей, подписчиков корпоративных групп в социальных сетях и пабликов;
Анализ эффективности SMM-продвижения;
Анализ рынка и деятельности конкурентов;
Мониторинг информационного поля в SMM;
Отличное владение прицепами аналитической работы;
Знание особенности верстки и оформления страниц в соц. сетях;
Формирование ежемесячного сводного отчета по всем площадкам: отзывы, чек-ины, рейтинги, статистика.
Креативность, нестандартное мышление и подход к выполнению задач;
Инициативность;
Грамотная письменная и устная речь;
Понимание и практические навыки работы в SMM: социальные сети, форумы, профессиональные сообщества;
Успешный опыт создания и продвижения рекламных компаний в соц. сетях;
Навыки работы с большим объемом информации;
Отличное понимание маркетинга, коммерческих бизнес процессов, работы с брендом (включая зонтичные группы);
Дополнительно (по договоренности возможны дополнительные виды сотрудничества)