АЛЬТЕНГОФ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Образование - высшее филологическое (2003 г. Армавирский государственный педагогический университет, специальность филология)
Опыт работы (начиная с последнего):
2008-до наст.вр. Редакционно-издательский отдел АМТИ – Зав. отделом
2001-2007 Издательство АФЭИ – Редактор
2000-2001 Издательство АФЭИ – Корректор
Имеется опыт удаленной работы по Интернету (редактирование новостных статей для сайта).
Свободное пользование ПК - MS Offiice (на высоком уровне), Photoshop (на высоком уровне), Fine Reader и т.д.
Английский, немецкий языки - на уровне школьной программы.
Доступ в Интернет - круглосуточно, а также в наличии вся необходимая для работы техника (сканер, принтер, ксерокс и т.д.).
Контактная информация
тел. (918)435-01-41 (круглосуточно)
IСQ 55-0-45-71-80 (круглосуточно)
В портфолио выложены некоторые мои работы. Т.к. я не являюсь автором этих трудов, выложены только выходные и выпускные данные. Нет смысла выкладывать все работы, т.к. все они однотипны – это редактирование сборников разных трудов (в основном сборники, выпущенные по итогам конференций), корректорская и редакторская правка диссертаций, методических пособий и т.д.
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