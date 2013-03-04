АЛЬТЕНГОФ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Образование - высшее филологическое (2003 г. Армавирский государственный педагогический университет, специальность филология)

Опыт работы (начиная с последнего):

2008-до наст.вр. Редакционно-издательский отдел АМТИ – Зав. отделом

2001-2007 Издательство АФЭИ – Редактор

2000-2001 Издательство АФЭИ – Корректор

Имеется опыт удаленной работы по Интернету (редактирование новостных статей для сайта).

Свободное пользование ПК - MS Offiice (на высоком уровне), Photoshop (на высоком уровне), Fine Reader и т.д.

Английский, немецкий языки - на уровне школьной программы.

Доступ в Интернет - круглосуточно, а также в наличии вся необходимая для работы техника (сканер, принтер, ксерокс и т.д.).

Контактная информация

тел. (918)435-01-41 (круглосуточно)

[email protected]

IСQ 55-0-45-71-80 (круглосуточно)

В портфолио выложены некоторые мои работы. Т.к. я не являюсь автором этих трудов, выложены только выходные и выпускные данные. Нет смысла выкладывать все работы, т.к. все они однотипны – это редактирование сборников разных трудов (в основном сборники, выпущенные по итогам конференций), корректорская и редакторская правка диссертаций, методических пособий и т.д.