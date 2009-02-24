Графический и Веб - Дизайн качественно и по доступной цене!

http://alta-script.com.ua

Студия графического и веб-дизайна "Alta-Script"

Наша студия рада предложить Вам разработку качественных макетов рекламно-полиграфической продукции,

а так же создание современных веб-сайтов разного уровня сложности.

Мы поможем развивать Ваш бизнес, делая свою работу качественно и в сроки.

При необходимости мы обеспечиваем печать Ваших макетов, а так же дальнейшее сопровождение Вашего сайта.

Alta-Script – это команда профессионалов, которые знают что делают и любят свою профессию. У каждого за плечами не один год опыта работы в своей сфере.

Поэтому мы сделаем свою работу на высшем уровне. Кроме того, мы всегда рады пойти на встречу клиенту и помочь в решении его проблемы.

Мы продолжаем сотрудничество с Вами и после завершения конкретного проекта, к нам всегда можно обратится, чтобы усовершенствовать, обновить полиграфический макет или сайт.

Звоните, приходите – мы всегда найдем общий язык.

У нас вы можете заказать:

- разработку логотипа;

- создание фирменного стиля (логотип, визитка, фирменный бланк, конверт, папка);

- дизайн рекламно-полиграфической продукции (буклеты, каталоги, календари, периодические издания, билборды, ситилайты, и т.д.);

- создание web-сайтов (дизайн, регистрация доменного имени, хостинг, программирование, наполнение, поддержка);

- печать полиграфической продукции (при необходимости мы можем разместить Ваш заказ на выгодных условиях у наших партнеров).

С уважением коллектив компании "Alta-Script"