Создание сайтов-визиток. Цены приятно удивят!
Создание сайта предусматривает его наполнение Вашей информацией в требуемые страницы.
Выполнение работы в течение нескольких дней после согласования всех требований.
Никаких консультаций по оптимизации - лишь создание и первичная настройка сайта, консультации по работе с движком.
Легкий нетребовательный движок, подходит практически любой тарифный план любого хостинг-провайдера.
Любая бесплатная тема оформления, на какую укажете. Подскажу, где посмотреть и выбрать. Смена темы "на лету" в процессе выполнения работы невозможна.
Возможны сопутствующие услуги за отдельную плату.
Связь: mailbox247(at)яндекс.ua
Искренне Ваш.