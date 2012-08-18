Создание сайтов-визиток. Цены приятно удивят!

Создание сайта предусматривает его наполнение Вашей информацией в требуемые страницы.

Выполнение работы в течение нескольких дней после согласования всех требований.

Никаких консультаций по оптимизации - лишь создание и первичная настройка сайта, консультации по работе с движком.

Легкий нетребовательный движок, подходит практически любой тарифный план любого хостинг-провайдера.

Любая бесплатная тема оформления, на какую укажете. Подскажу, где посмотреть и выбрать. Смена темы "на лету" в процессе выполнения работы невозможна.

Возможны сопутствующие услуги за отдельную плату.

Связь: mailbox247(at)яндекс.ua

Искренне Ваш.