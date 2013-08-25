alteg

Дмитрий Павлюк alteg

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Креативный архитектор.Нахожу альтернативное решение в проектировании зданий

Услуги:

- Архитектурное проектирование любых типов и сложности

- Дизайн интерьеров

- Визуализация зданий и интерьеров

- Реставрация и реконструкция архитектурных комплексов

Профессиональная работа в:

- 3ds max

- V-ray

- Archicad

- Artlantis Studio

- Photoshop

- SketchUp

Обо мне:

Постоянно развиваясь, иду в ногу с развитием архитектуры.

Всегда довожу начатую работу до конца.

Уверен в своих силах.

Полностью отдаюсь своей работе и поставленной задачи.