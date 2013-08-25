Креативный архитектор.Нахожу альтернативное решение в проектировании зданий
Услуги:
- Архитектурное проектирование любых типов и сложности
- Дизайн интерьеров
- Визуализация зданий и интерьеров
- Реставрация и реконструкция архитектурных комплексов
Профессиональная работа в:
- 3ds max
- V-ray
- Archicad
- Artlantis Studio
- Photoshop
- SketchUp
Обо мне:
Постоянно развиваясь, иду в ногу с развитием архитектуры.
Всегда довожу начатую работу до конца.
Уверен в своих силах.
Полностью отдаюсь своей работе и поставленной задачи.