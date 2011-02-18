alteyka

Оксана Рабочая alteyka

 
43 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
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Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$17
10 баллов
13 лет назад
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Дизайнер отлично уловила суть и изюминку проекта, грамотно выполнила поставленную задачу. Оперативно и быстро. Спасибо!
Очень приятный и понимающий заказчик. Осталась очень довольна процессом и результатом совместной работы.
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