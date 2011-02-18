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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
13 лет назад
Дизайнер отлично уловила суть и изюминку проекта, грамотно выполнила поставленную задачу. Оперативно и быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятный и понимающий заказчик. Осталась очень довольна процессом и результатом совместной работы.