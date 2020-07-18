Ваш любимый исполнитель

С чем я могу помочь:

- написание классного текста для вас(40 грн-копирайтинг, 30-рерайтинг, 60 - тексты на английском);

- создание крутого бота в Telegram(от 50 $);

- дизайн визитки(400 грн), меню(600 грн);

- поиск человека по минимальному количеству информации, с использованием источников, которые не считаются незаконными. Стоимость зависит от объема данных о личности. Страна не имеет значения. Я поняла, что это у меня хорошо получается после того, как стала волонтером "Жди меня". В поиске людей я как рыба в воде;

-поиск и сбор информации. Стоимость зависит от необходимого объема.

Пишите, обсудим детали!