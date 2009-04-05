altontravel

Образование:
Севастопольский Государственный Технический Университет(экономика)
Диплом Руководителя тур. бизнеса Сплитского Экономического Университета(Хорватия)
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Украинский – родной
• Хорватский– свободно
• Английский– разговорный и профессиональный-туризм
2. Написание статей по тематике
Туризм в Хорватии(опыт работы в туризме-5 лет)
Недвижимость
Законадательная база и эммиграция
Иностранцы в Хорватии
3 Консультационные статьи со ссылками на компетентные первоисточники
4 Анализ хорватской прессы и событий в экономической и культурной жизни.
Направленность и опыт перевода(Хорватский язык):
• технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);
• деловая корреспонденция;
• статей;
Прочее:
Редактирование, коррекция хорватских текстов;
Написание статей, сочинений, рефератов по теме Хорватии;