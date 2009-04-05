altontravel

Образование:

Севастопольский Государственный Технический Университет(экономика)

Диплом Руководителя тур. бизнеса Сплитского Экономического Университета(Хорватия)

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Украинский – родной

• Хорватский– свободно

• Английский– разговорный и профессиональный-туризм

2. Написание статей по тематике

Туризм в Хорватии(опыт работы в туризме-5 лет)

Недвижимость

Законадательная база и эммиграция

Иностранцы в Хорватии

3 Консультационные статьи со ссылками на компетентные первоисточники

4 Анализ хорватской прессы и событий в экономической и культурной жизни.

Направленность и опыт перевода(Хорватский язык):

• технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);

• деловая корреспонденция;

• статей;

Прочее:

Редактирование, коррекция хорватских текстов;

Написание статей, сочинений, рефератов по теме Хорватии;