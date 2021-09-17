altuninapauline

Полина Алтунина altuninapaulinealtuninapauline
22 годаРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
motion stories, instagram stories, посты в инстаграм, видео-креатив
- Создам для Вас качественный видеоролик для instagram stories или поста в instagram на Ваш вкус.
Длительность видео до 15 секунд.
Формат на выходе на ваш выбор (mp4, mov, wmv, avi).
Разрешение 1080х1920р (вертикальное - оптимальное разрешение для instagram).
- Предоставление материала (текст, изображения, музыку, логотип).
Если материал отсутствует, то опишите детали, чтобы я смогла найти их в интернете.
Действие аккаунта приостановлено!