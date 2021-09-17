altuninapauline

motion stories, instagram stories, посты в инстаграм, видео-креатив

Создам для Вас качественный видеоролик для instagram stories или поста в instagram на Ваш вкус. Длительность видео до 15 секунд. Формат на выходе на ваш выбор (mp4, mov, wmv, avi). Разрешение 1080х1920р (вертикальное - оптимальное разрешение для instagram).

Предоставление материала (текст, изображения, музыку, логотип).

Если материал отсутствует, то опишите детали, чтобы я смогла найти их в интернете.