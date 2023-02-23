Таргетированная реклама

1. Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ.

2. Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.

3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ.

4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ.

5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ.

6. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ.

7. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ.