Таргетированная реклама
1. Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ.
2. Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.
3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ.
4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ.
5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ.
6. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ.
7. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ.
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