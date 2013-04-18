DBA MS SQL

Что предлагаю:

Поднятие с "нуля" Информационной системы: Windiws Server + SQL SERVER + 1С (либо ваше приложение БД)

Удаленное администрирование вашей БД, мониторинг производительности, оптимизация производительности, поиск узких мест вашей БД, настройка отказоустойчивости и распределенности БД.

Специальность:

Администратор баз данных MS SQL SERVER 2005\2008\2008R2.

Опыт на данный момент:

DBA(4 года)

Что умею:

--Администрирование больших(до 2 Тб) и высоко нагруженных(около 1000 пользователей, порядка 2000 транзакцийсек работающих в режиме 24х7) баз данных.

-- Оптимизация серверов БД – выбор конфигурации железа, разнесение данных на различные дисковые массивы, разнесение системных и пользовательских данных, вынесение индексов в отдельную файловую группу.

-- Оптимизация выполнения запросов – обновление статистики, анализ использования индексов, анализ фрагментации индексов, добавление новых индексов, анализ плана выполнения запроса, использование Database Engine Tuning Advistor, SQL Profiler. Исправление логики запроса.

-- Мониторинг – построение счетчиков активности БД, памяти, дисковой подсистемы, построение системы алертов. Мониторинг(поиск) тяжелых запросов. Поиск узких мест производительности. Для мониторинга так же использую Embarcadero DBoptimazer.

-- Внедрение отказоустойчивой системы, на основе синхронного зеркалирования со свидетелем, для критически важных БД (VMware v Sphere, SMS, 1C)

-- Построение системы высокой доступности failover cluster(2 ноды + SAN) для Data Warehouse. Плюс применение технологии log shipping от ошибочного удаления данных.

-- ИмпортЭкспорт данных

-- Построение загрузки данных в Data Warehouse(MS Integration Services), источники: Lotus Notes, Oracle, dbf, MS SQL server.

-- Построение бэкапов БД – Data Protection Manager 2010

-- Мониторинг репликации, добавление статей, построение системы резервирования реплицируемых БД.

-- Администрирование OLAP кубов (бэкапы, разграничение прав пользователей, обработка кубаизмерений.)

--Администрирование Windiws Server 20032008, 1C 7.7, 8.1

Сертификаты:

MCTS: SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance

MCITP: Database Administrator 2008