Что предлагаю:
Поднятие с "нуля" Информационной системы: Windiws Server + SQL SERVER + 1С (либо ваше приложение БД)
Удаленное администрирование вашей БД, мониторинг производительности, оптимизация производительности, поиск узких мест вашей БД, настройка отказоустойчивости и распределенности БД.
Специальность:
Администратор баз данных MS SQL SERVER 2005\2008\2008R2.
Опыт на данный момент:
DBA(4 года)
Что умею:
--Администрирование больших(до 2 Тб) и высоко нагруженных(около 1000 пользователей, порядка 2000 транзакцийсек работающих в режиме 24х7) баз данных.
-- Оптимизация серверов БД – выбор конфигурации железа, разнесение данных на различные дисковые массивы, разнесение системных и пользовательских данных, вынесение индексов в отдельную файловую группу.
-- Оптимизация выполнения запросов – обновление статистики, анализ использования индексов, анализ фрагментации индексов, добавление новых индексов, анализ плана выполнения запроса, использование Database Engine Tuning Advistor, SQL Profiler. Исправление логики запроса.
-- Мониторинг – построение счетчиков активности БД, памяти, дисковой подсистемы, построение системы алертов. Мониторинг(поиск) тяжелых запросов. Поиск узких мест производительности. Для мониторинга так же использую Embarcadero DBoptimazer.
-- Внедрение отказоустойчивой системы, на основе синхронного зеркалирования со свидетелем, для критически важных БД (VMware v Sphere, SMS, 1C)
-- Построение системы высокой доступности failover cluster(2 ноды + SAN) для Data Warehouse. Плюс применение технологии log shipping от ошибочного удаления данных.
-- ИмпортЭкспорт данных
-- Построение загрузки данных в Data Warehouse(MS Integration Services), источники: Lotus Notes, Oracle, dbf, MS SQL server.
-- Построение бэкапов БД – Data Protection Manager 2010
-- Мониторинг репликации, добавление статей, построение системы резервирования реплицируемых БД.
-- Администрирование OLAP кубов (бэкапы, разграничение прав пользователей, обработка кубаизмерений.)
--Администрирование Windiws Server 20032008, 1C 7.7, 8.1
Сертификаты:
MCTS: SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance
MCITP: Database Administrator 2008