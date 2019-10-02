Алтын Женибекова altyn_selenaltyn_selen
Специализируюсь на продающих текстах (лендинги, e-mail-рассылки, просто креатив).
СДЕЛАЮ БЕСПЛАТНО:
- бесплатная консультация,
- бесплатный аудит текста на Вашем сайте,
- критика.
В мои задачи входят:
1. Увеличить число Ваших покупателей/клиентов
2. Вывести Ваш сайт в первые результаты поиска
3. Увеличить Вашу прибыль
Работаю только с брифом и техническим заданием.
Подхожу профессионально:
1. Анализию Вашу целевую аудиторию
2. Анализирую конкурентов
3. Разбираю Ваш бизнес по "косточкам" с целью выявить выгоды конкретно Вашего предложения
4. Пишу тексты так, что они выходят в первые страницы выдачи спустя 2 недели.
5. Увеличиваю конверсии сайтов на 30%
Гарантии:
Если по истечении 2-х недель текст, написанный мною, не решил наши задачи, то я возвращаю Вам все до копейки.
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