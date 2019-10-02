Привлекаю клиентов, продаю услуги

Специализируюсь на продающих текстах (лендинги, e-mail-рассылки, просто креатив).

СДЕЛАЮ БЕСПЛАТНО:

- бесплатная консультация,

- бесплатный аудит текста на Вашем сайте,

- критика.

В мои задачи входят:

1. Увеличить число Ваших покупателей/клиентов

2. Вывести Ваш сайт в первые результаты поиска

3. Увеличить Вашу прибыль

Работаю только с брифом и техническим заданием.

Подхожу профессионально:

1. Анализию Вашу целевую аудиторию

2. Анализирую конкурентов

3. Разбираю Ваш бизнес по "косточкам" с целью выявить выгоды конкретно Вашего предложения

4. Пишу тексты так, что они выходят в первые страницы выдачи спустя 2 недели.

5. Увеличиваю конверсии сайтов на 30%

Гарантии:

Если по истечении 2-х недель текст, написанный мною, не решил наши задачи, то я возвращаю Вам все до копейки.