aluminiums

Катерина aluminiums

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Предоставляю услуги копирайта/рерайта и контент-менеджера, работая качественно, быстро и недорого.
  • Пишу читабельные и уникальные тексты любой сложности на разные темы, обрабатывая информацию из огромного количества тематических источников.
  • Ответственность, трудолюбие и уважение к работодателю - мои принципы. Соблюдаю все дедлайны, работая максимальное количество времени по низким ценам.
  • Грамотна, коммуникабельна, неконфликтна.
  • Работаю с программами проверки уникальности текстов
  • Свободно владею русским, украинским, чешским, польским и английским языками
С нетерпением жду сотрудничества с вами!