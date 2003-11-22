aluminiums

Предоставляю услуги копирайта/рерайта и контент-менеджера, работая качественно, быстро и недорого.

Пишу читабельные и уникальные тексты любой сложности на разные темы, обрабатывая информацию из огромного количества тематических источников.

Ответственность, трудолюбие и уважение к работодателю - мои принципы. Соблюдаю все дедлайны, работая максимальное количество времени по низким ценам.

Грамотна, коммуникабельна, неконфликтна.

Работаю с программами проверки уникальности текстов

Свободно владею русским, украинским, чешским, польским и английским языками

С нетерпением жду сотрудничества с вами!