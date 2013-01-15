alumvitrina

Андрей alumvitrina

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Витрины, прилавки, киоски, павильоны, выставочное оборудование на заказ

Витрины, прилавки, киоски, павильоны, выставочное оборудование на заказ

Компания ООО "МТК ОРИОН" предлогает свои услуги по дизайну, оформлению и завтройке выставочных площадей.

Производим монтаж выставочных павильонов в соответствии со сроками заказщика.

Также нашакомпания предлогает большой выбор торгового оборудования в наличии и под заказ с учетом пожеланий заказчика.

Все торговое оборудование изготавливается из алюминевого профиля.

Подробнее на сайте http://www.alumvitrina.ru