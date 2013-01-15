Витрины, прилавки, киоски, павильоны, выставочное оборудование на заказ

Витрины, прилавки, киоски, павильоны, выставочное оборудование на заказ

Компания ООО "МТК ОРИОН" предлогает свои услуги по дизайну, оформлению и завтройке выставочных площадей.

Производим монтаж выставочных павильонов в соответствии со сроками заказщика.

Также нашакомпания предлогает большой выбор торгового оборудования в наличии и под заказ с учетом пожеланий заказчика.

Все торговое оборудование изготавливается из алюминевого профиля.

Подробнее на сайте http://www.alumvitrina.ru