alurr

Александр alurr

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Дизайн интерьера

    $20

    Требуется разработка дизайн-проекта для квартиры площадью 42 кв. м, предназначенной для семьи из 2 человек. Необходим план расстановки мебели с размерами, включая сантехнику в санузле: душевую кабину, унитаз, стиральную машину, раковину, гигиенический душ и полотенцесушитель. Общая комната-студия должна учитывать пожелания с кроватью или диваном. Открыты к различным идеям.

    Интерьеры и Экстерьеры25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна 3D визуализацию интерьера и экстерьера старого деревенского дома

    Есть желание переделать старый дом в деревне. Как внешне так и внутренне. Еще придумать какой-то хозблок- мастерскую с навесом под авто. Необходима визуализация которая зажжет во мне желание воплотить вашу фантазию в жизнь. Главный ...

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    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перепланировка квартиры

    $40

    Необходимо сделать перепланировку 3-х комнатной квартиры и расстановку мебели. Пожелание по перепланировке: — объединить ванну и кладовку (душевая+ угловая ванна), в туалете расположить раковину проделав место в стене, варианты объединения кухни ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Название и домен интернет-магазина фототехники

    $50

    Необходимо придумать название интернет-магазина фото-видео- техники, оно же будет и доменом и брендом с возможностью регистрации торговой марки. требования: 1. Домен должен быть свободен для регистрации в зоне by ( проверяются ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ivan-zashlyuk
Иван 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Перепланировка квартиры
С таким заказчиком приятно работать! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Все понравилось. Вариантов было предложено больше чем требовалось. Надеемся на последующее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Название и домен интернет-магазина фототехники
Спасибо за интересный проект - пришлось поломать голову :) Но оно того стоило.
Все в огне!
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