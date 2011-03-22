Требуется разработка дизайн-проекта для квартиры площадью 42 кв. м, предназначенной для семьи из 2 человек. Необходим план расстановки мебели с размерами, включая сантехнику в санузле: душевую кабину, унитаз, стиральную машину, раковину, гигиенический душ и полотенцесушитель. Общая комната-студия должна учитывать пожелания с кроватью или диваном. Открыты к различным идеям.
Я против войны в Украине!
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безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
12 лет назад
С таким заказчиком приятно работать! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все понравилось. Вариантов было предложено больше чем требовалось. Надеемся на последующее сотрудничество. Рекомендую!
$50
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за интересный проект - пришлось поломать голову :) Но оно того стоило.
Ответный отзыв
Все в огне!