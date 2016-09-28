alvalko

Александр Козлов alvalko

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Заполнение сайта, вордпресс

    На странице http://www.br.org.ua/ добавить закладку "Android" между "Лига: Закон" и "Оборудование". В раздел добавить текст и картинки (2 страницы текста, до 20 картинок). Оформление должно быть в стилистике сайта.

    AndroidWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт на WordPress, графические доработки

    1. http://www.br.org.ua/liga-zakon/  столбики с тарифами "Гранд, прайм" и т.д заключить в отдельные области, примерно как здесь https://platforma.ligazakon.net/buy-ru/. кнопки "Купить" и "Заказать демо" подравнять, возможно убрать цвет фона, возможно в разные цвета раскрасить 2. http://www.br.org.ua/m-e-doc/ ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки сайта на WordPress.

    http://www.br.org.ua/  Добавить телефон в шапку сайта.  Выделить услуги и программы в меню. На страницы услуг и программ разместить кнопки с призывом к действию, так называемые Action Button. По клику на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Заполнение сайта, вордпресс
AndroidWordPress
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!
Все очень быстро и хорошо сделано! Безусловно рекомендую!
Ответный отзыв
Cantu
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$27
10 баллов
8 лет назад
Сайт на WordPress, графические доработки
WordPress
Заказчик чётко объяснил задание, оплатил без задержек. Очень доволен сотрудничеством.
Работа была выполнена очень четко, качественно и быстро! Сотрудничеством очень доволен!
Ответный отзыв
meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработки сайта на WordPress.
WordPress
Заказчик четко ставит задачи! Сотрудничеством доволен.
Работу сделали хорошо и без задержек!
Ответный отзыв