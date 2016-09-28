На странице http://www.br.org.ua/ добавить закладку "Android" между "Лига: Закон" и "Оборудование". В раздел добавить текст и картинки (2 страницы текста, до 20 картинок). Оформление должно быть в стилистике сайта.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. http://www.br.org.ua/liga-zakon/ столбики с тарифами "Гранд, прайм" и т.д заключить в отдельные области, примерно как здесь https://platforma.ligazakon.net/buy-ru/. кнопки "Купить" и "Заказать демо" подравнять, возможно убрать цвет фона, возможно в разные цвета раскрасить 2. http://www.br.org.ua/m-e-doc/ ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
http://www.br.org.ua/ Добавить телефон в шапку сайта. Выделить услуги и программы в меню. На страницы услуг и программ разместить кнопки с призывом к действию, так называемые Action Button. По клику на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
7 лет назад
AndroidWordPress
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все очень быстро и хорошо сделано! Безусловно рекомендую!
$27
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Заказчик чётко объяснил задание, оплатил без задержек. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Работа была выполнена очень четко, качественно и быстро! Сотрудничеством очень доволен!
$25
10 баллов
9 лет назад
1СWordPress
Заказчик четко ставит задачи! Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Работу сделали хорошо и без задержек!