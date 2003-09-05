Дизайн презентаций/постеров/баннеров/плакатов/сертификатов/визиток и т.п.

Добрый день!

Я начинающий фрилансер.

Время работы - 1 год.

В мои услуги входит:

- Дизайн презентаций;

- Дизайн визиток, флаеров, плакатов.

Срок выполнения от 1 до 4 дней.

Максимально количество правок: 6

Ознакомиться со моим небольшим портфолио можете по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/NT2wb9ko7SgL7gТакже, там прикреплена полезная информация для заказчиков - тренды дизайна 2022 года.

Телеграм канал, в котором указаны подробные условия работы:https://t.me/alveco

Если вы готовы сотрудничать, обращайтесь в любой удобный для Вас мессенджер. Отвечу в ближайшее время.

Телеграм: http://t.me/alyna_bz

Почта: [email protected]