Дизайн презентаций/постеров/баннеров/плакатов/сертификатов/визиток и т.п.
Добрый день!
Я начинающий фрилансер.
Время работы - 1 год.
В мои услуги входит:
- Дизайн презентаций;
- Дизайн визиток, флаеров, плакатов.
Срок выполнения от 1 до 4 дней.
Максимально количество правок: 6
Ознакомиться со моим небольшим портфолио можете по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/NT2wb9ko7SgL7gТакже, там прикреплена полезная информация для заказчиков - тренды дизайна 2022 года.
Телеграм канал, в котором указаны подробные условия работы:https://t.me/alveco
Если вы готовы сотрудничать, обращайтесь в любой удобный для Вас мессенджер. Отвечу в ближайшее время.
Телеграм: http://t.me/alyna_bz
Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!