Профессиональное создание сайтов
Содзание сайтов:
- Сайт-визитка
- Landing Page
- Корпоративный сайт
- Каталог товаров
- Интернет-магазин
- Специалазированные сервисы
- HTML5
- CSS3
- Bootstrap
- jQuery
- Адаптивная верстка
- Yii
- Парсинг данных
- Написание плагинов jQuery
Портфолио
- Прокат Сити101 просмотр
- Coral Travel117 просмотров
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#447
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#757
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $80от 1 дня
#895
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
#1384
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 часа
#1557
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $40от 2 часов
#2729