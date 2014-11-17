alventico

Погорилый alventico

 
35 летУкраина/Ивано-Франковск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональное создание сайтов

Содзание сайтов:

  • Сайт-визитка
  • Landing Page
  • Корпоративный сайт
  • Каталог товаров
  • Интернет-магазин
  • Специалазированные сервисы
Верстка:

  • HTML5
  • CSS3
  • Bootstrap
  • jQuery
  • Адаптивная верстка
Дополнительно:

  • Yii
  • Парсинг данных
  • Написание плагинов jQuery
HTMLBootstrapjQueryYiiСайт-визиткаПарсинг данных
Портфолио
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#447
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#757
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $80от 1 дня
#895
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
#1384
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 часа
#1557
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $40от 2 часов
#2729
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