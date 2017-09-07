У вас есть интересный проект?Так давайте мы вместе доведем его от прототипа до реализации :)
Здравствуй,дорогой Заказчик.Меня зовут Элвин. Сейчас я закончил несколько интересных проектов и ищу новые захватывающие проекты:) skype: ramila8080
Мои навыки:
- Веб-дизайн( Flat,Material .)
- Frontend( HTML5,CSS3,JS,Bootstrap)
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend программирование
- Прототипирование
Портфолио
- Лендинг -Интернет-магазина косметики134 просмотра
- Лендинг - Портативных зарядных устройств145 просмотров
- Лендинг147 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, сделал четко по ТЗ + проявил креативность за что отдельное спасибо. Работой доволен на все 100%. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Лучший заказчик)