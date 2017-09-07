alvib001

Алиев alvib001

 
27 летАзербайджан/Баку
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
У вас есть интересный проект?Так давайте мы вместе доведем его от прототипа до реализации :)

Здравствуй,дорогой Заказчик.Меня зовут Элвин. Сейчас я закончил несколько интересных проектов и ищу новые захватывающие проекты:) skype: ramila8080

Мои навыки:

- Веб-дизайн( Flat,Material .)

- Frontend( HTML5,CSS3,JS,Bootstrap)

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend программирование

- Прототипирование

JavascriptHTMLBootstrap
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Отзывы заказчиков
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Дизайн LP для мобильного
Отличный исполнитель, сделал четко по ТЗ + проявил креативность за что отдельное спасибо. Работой доволен на все 100%. Мои рекомендации!
Лучший заказчик)
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