У вас есть интересный проект?Так давайте мы вместе доведем его от прототипа до реализации :)

Здравствуй,дорогой Заказчик.Меня зовут Элвин. Сейчас я закончил несколько интересных проектов и ищу новые захватывающие проекты:) skype: ramila8080

Мои навыки:

- Веб-дизайн( Flat,Material .)

- Frontend( HTML5,CSS3,JS,Bootstrap)

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend программирование

- Прототипирование