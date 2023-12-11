alvinabeytman

Альвина Бейтман alvinabeytman

 
24 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ux/Ui Designer

Доброго времени суток, меня зовут Альвина. Я сертифицированный UX/UI designer и художник с высшим образованием) Я занимаюсь дизайном удобного, оригинального и удобного для пользователя интерфейса.

Выполню дизайн и редизайн мобильных приложений.

Мои навыки:

- сочетаю правильный баланс между функционалом и эстетикой.

- благодаря художественному образованию в превосходстве владею цветом, формой, композицией и чувством стиля.

- провожу UX-исследования, которыев будущем помогают мне созданию прекрасного интерфейса. - умею прототипировать и работать с текстом.

- ну и конечно, эмпатия к каждому проекту. Каждый дизайн частичка души)

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $15от 4 дней
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