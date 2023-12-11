Ux/Ui Designer
Доброго времени суток, меня зовут Альвина. Я сертифицированный UX/UI designer и художник с высшим образованием) Я занимаюсь дизайном удобного, оригинального и удобного для пользователя интерфейса.
Выполню дизайн и редизайн мобильных приложений.
Мои навыки:
- сочетаю правильный баланс между функционалом и эстетикой.
- благодаря художественному образованию в превосходстве владею цветом, формой, композицией и чувством стиля.
- провожу UX-исследования, которыев будущем помогают мне созданию прекрасного интерфейса. - умею прототипировать и работать с текстом.
- ну и конечно, эмпатия к каждому проекту. Каждый дизайн частичка души)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Дизайн мобильных приложений
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