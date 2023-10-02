alvlan

Александр alvlan

 
57 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специалист по контекстной рекламе

Профессиональные навыки:

1.            Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ  

1.1       Анализ целевой аудитории.

1.2       Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были).

1.3       Анализ конкурентов.

1.4       Анализ спроса и сезонности.

1.5       Анализ посадочных страниц сайта

2.             Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.

2.1       Сбор финансовых показателей

2.2       Декомпозиция бюджета

3.           Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ  

3.1       Подготовка карты слов. Подбор масок.

3.2       Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.

4.           Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ  

5.          Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ  

5.1       Технический анализ.

5.2       Настройка Яндекс Метрики  

7.         Настройка Рекламных кампании          в поисковых системах Яндекс Директ  

7.1       Загрузка, настройка и запуск кампании.

7.2       Прохождение модерации.

7.3       Запуск.

8.         Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ  

8.1       Проведение анализа планируемых и фактических показателей.

8.2       Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.

Дополнительные сведения:

•           Уверенный пользователь ПК: MS Office.

•           Продвинутый пользователь Directcommander.

•           Навыки настройки Гиперлокального таргетинга.

•           Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс  

•           Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda  

•           Создаю и настраиваю квизы, формы обратного звонка.

•           Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс)  

•           Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ.

•           Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ  

          

Личные качества:

Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.