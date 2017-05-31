Web-разработчик

Web-дизайн. Создание сайтов под ключ. Разработка макета и дизайна, программирование, тестирование сайта. SEO. Сопровождение сайта после завершения работы над проектом. Помощь заказчикам в доработках сайтов. Порядочность, работу на совесть гарантирую. Усидчив, адаптирован к нагрузкам. ВАЖНО: УМЕЮ ОБРАЩАТЬСЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuerry

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