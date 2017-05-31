Web-разработчик
Web-дизайн. Создание сайтов под ключ. Разработка макета и дизайна, программирование, тестирование сайта. SEO. Сопровождение сайта после завершения работы над проектом. Помощь заказчикам в доработках сайтов. Порядочность, работу на совесть гарантирую. Усидчив, адаптирован к нагрузкам. ВАЖНО: УМЕЮ ОБРАЩАТЬСЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuerry
Мои личные данные подтверждены на http://maitavr.org/user/Web-design
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#1051
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1500
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3301
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 10 дней
#3427
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3577
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4742
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 7 дней
#5602