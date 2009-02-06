Опыт работы 3 года в веб-студиях – PHP,MySQL,Javascript,CSS,Web2.0,AJAX ,Java,Flash,Asp
Работал с phpBB, PosgreSQL.
Из CMS работал с Bitrix, Joomla, Netcat.
Знание стандартов верстки, умение верстать валидный HTML-код.
Большой опыт интеграции своего кода в код других разработчиков (PHP).
Образование высшее 1992-1998 гг Тверской Государственный Университет (Прикладная Математика и Кибернетика)
1997-1998гг – компания "Домашний компьютер" программист (Delphi)
1998-2003гг – Тверьгорэлектро программист, системный администратор (FoxPro)
2005-2007гг – ООО "Фрилайн" программист (PHP,MySQL,Javascript,CSS,Web2.0,AJAX,Java,Flash)
2007-2008гг – ООО "Альтера" программист (PHP,MySQL,Javascript,CSS,Web2.0,AJAX,Java,Flash,Asp)
Работал с phpBB, PosgreSQL.
Из CMS работал с Bitrix, Joomla, Netcat.
Есть опыт работы с графикой в PHP.
Большой опыт интеграции своего кода в код других разработчиков (PHP).
Опыт администрирования виртуального выделенного сервера под Unix.
Знание стандартов верстки, умение верстать валидный HTML-код.
Английский язык – чтение технической документации. Разговорный английский – уровень Intermediate.
Некоторые из работ:
1.Верстка сайтов
2.Программирование
tm-s.ru – Сайт фирмы по продаже автомобилей
– возможность редактирования информации об автомобилях во встроенном html-редакторе на сайте
– модуль "вопрос-ответ"
abispersonnel.ru – кадровое агенство
– база данных вакансий
webtver.ru – Интернет-справочник по Твери
– биоритмы посетителя в графическом виде
– система отображения банеров