Опыт работы 3 года в веб-студиях – PHP,MySQL,Javascript,CSS,Web2.0,AJAX ,Java,Flash,Asp

Работал с phpBB, PosgreSQL.

Из CMS работал с Bitrix, Joomla, Netcat.

Знание стандартов верстки, умение верстать валидный HTML-код.

Большой опыт интеграции своего кода в код других разработчиков (PHP).

Образование высшее 1992-1998 гг Тверской Государственный Университет (Прикладная Математика и Кибернетика)

1997-1998гг – компания "Домашний компьютер" программист (Delphi)

1998-2003гг – Тверьгорэлектро программист, системный администратор (FoxPro)

2005-2007гг – ООО "Фрилайн" программист (PHP,MySQL,Javascript,CSS,Web2.0,AJAX,Java,Flash)

2007-2008гг – ООО "Альтера" программист (PHP,MySQL,Javascript,CSS,Web2.0,AJAX,Java,Flash,Asp)

Работал с phpBB, PosgreSQL.

Из CMS работал с Bitrix, Joomla, Netcat.

Есть опыт работы с графикой в PHP.

Большой опыт интеграции своего кода в код других разработчиков (PHP).

Опыт администрирования виртуального выделенного сервера под Unix.

Знание стандартов верстки, умение верстать валидный HTML-код.

Английский язык – чтение технической документации. Разговорный английский – уровень Intermediate.

Некоторые из работ:

1.Верстка сайтов

borisov-volok.ru

akadem-volok.ru

2.Программирование

tm-s.ru – Сайт фирмы по продаже автомобилей

– возможность редактирования информации об автомобилях во встроенном html-редакторе на сайте

– модуль "вопрос-ответ"

abispersonnel.ru – кадровое агенство

– база данных вакансий

webtver.ru – Интернет-справочник по Твери

– биоритмы посетителя в графическом виде

– система отображения банеров