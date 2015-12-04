alya_grits

-Опыт работы в медиа-СМИ 5 лет по направлению "Печатные СМИ"
-Участие более чем в 10 медиафорумах
-Опыт работы куратором направления "Печатные СМИ" медиашколы "МедиаСемки 1.0"
-Опыт работы пресс-секретарем "Инфопоток. Краснодарский край" 1 год
-Опыт работы пресс-секретарем Агенства молодежных инициатив "АМИ"
-Опыт работы редактором текстов
-Опыт работы главным редактором 1 и 2 выпуска газеты "МедиаСемки 1.0"
-Опыт работы верстальщиком
-Участница Первого Всероссийского молодежного медиафорума в г. Белгороде 2013 г. по направлению "Печатные СМИ"
-Участница съезда региональных руководителей "Инфопоток" в г. Анапе 2014 г.
-Участница медиафорума "Таврида 2015" в Крыму смены "Писатели, поэты и критики" по направлению "журналистика"
-Участница Школы оперативного журналиста "ШОК" 2011 г.
-Выпускница школы молодых журналистов "Юнкор" 2012 г.
-Участница международного медиафорума "Фокус" по направлению "Радио"
-Волонтер корреспонденции Первого Международного чемпионата по куошу в России в г. Ростове-на-Дону
О себе:
-мобильность
-географическое образование
-любовь к литературе
-желание путешествовать
-частное художественное образование
-музыкальное образование по классу гитары
-пишу с самого детства
В свободное время:
-Пишу книгу
-Рисую
-Фотографирую
-Пишу статьи
-Собираю интервью с интересными людьми
-Слушаю музыку
-Танцую
Адрес для связи: [email protected]