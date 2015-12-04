alya_grits

Ищу работу журналистом, интервьюером или копирайтером

-Опыт работы в медиа-СМИ 5 лет по направлению "Печатные СМИ"

-Участие более чем в 10 медиафорумах

-Опыт работы куратором направления "Печатные СМИ" медиашколы "МедиаСемки 1.0"

-Опыт работы пресс-секретарем "Инфопоток. Краснодарский край" 1 год

-Опыт работы пресс-секретарем Агенства молодежных инициатив "АМИ"

-Опыт работы редактором текстов

-Опыт работы главным редактором 1 и 2 выпуска газеты "МедиаСемки 1.0"

-Опыт работы верстальщиком

-Участница Первого Всероссийского молодежного медиафорума в г. Белгороде 2013 г. по направлению "Печатные СМИ"

-Участница съезда региональных руководителей "Инфопоток" в г. Анапе 2014 г.

-Участница медиафорума "Таврида 2015" в Крыму смены "Писатели, поэты и критики" по направлению "журналистика"

-Участница Школы оперативного журналиста "ШОК" 2011 г.

-Выпускница школы молодых журналистов "Юнкор" 2012 г.

-Участница международного медиафорума "Фокус" по направлению "Радио"

-Волонтер корреспонденции Первого Международного чемпионата по куошу в России в г. Ростове-на-Дону

О себе:

-мобильность

-географическое образование

-любовь к литературе

-желание путешествовать

-частное художественное образование

-музыкальное образование по классу гитары

-пишу с самого детства

В свободное время:

-Пишу книгу

-Рисую

-Фотографирую

-Пишу статьи

-Собираю интервью с интересными людьми

-Слушаю музыку

-Танцую

Адрес для связи: [email protected]