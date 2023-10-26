Ui/Ux Designer Web

Мене звати Аліна, мені 24 роки, я проживаю у Києві. Рік тому я почала займатися і вивчати дизайн. Закінчила школу дизайну Mobios school, в якій я працювала і навчалась пів року. Наразі в мене було реалізовано декілька проектів і створено портфоліо на сайті Benance. Можна ознайомитися за посиланням https://www.behance.net/alinayershova1

Знання і навички.

Робота з программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Tilda

Створення презентацій у Power Point

Створення логотипів, рекламних банерів, постів. Створення сайтів під ключ у Tilda

Особисті якості.

Відповідальність, організованість, креативність